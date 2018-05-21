Купер: «Тампе» требуется осознать магнетизм момента и закрыть серию

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-2). В случае победы его подопечные выйдут в финал.

Овечкин с партнёрами обрушат град бросков на Василевского Первый период окажется результативным, Кузнецов продолжит набирать очки.

«Нет никаких сомнений в том, что нам хочется это сделать. С «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз» мы сделали это дома. Сейчас нам предстоит игра в гостях. Но мы, конечно, бывали в таких ситуациях и раньше. Нам требуется осознать магнетизм момента и закрыть серию, чтобы получить пару дней отдыха. Игроки «подбиты» что у нас, что у них. Все морально устали. Каждый раз, когда ты можешь избежать семи матчей, это благо.

План на матч? Забить больше, чем они за 60 минут. Если серьёзно, то нам потребуется дать ответ экстренному хоккею в их исполнении. Решающие матчи вызывают к жизни всё лучшее в игроках. Нас ждал успех в те моменты, когда мы вели в счёте в серии. Когда это происходит, давление переходит на плечи соперника. Мы попробуем добиться того же завтра вечером», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.