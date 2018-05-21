Тротц — об Овечкине: физически он просто зверь, когда настроен играть агрессивно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ощущениями от игры капитана команды Александра Овечкина в последних матчах полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Последний матч? Они заблокировали много его бросков. Овечкин много промахивался. По-моему, он промахнулся шесть раз. В створ он несколько раз тоже попал. Но некоторые из наших лучших голевых моментов — это те, когда мы даже не наносили броска в створ. В матче №4 он получил шайбу прямо на пятаке — кажется, при счёте 2:2. Но броска по воротам сделать не смог. Мы, конечно, обязаны завершать атаки, когда получаем такие моменты. Просто лучше исполнять на завершающей стадии — и мы будем в порядке.

Мне кажется, в начале матча он надеялся, что сможет изменить ход игры, врезаясь в соперников и вынуждая их терять шайбу. Он обладает этой способностью. И в третьем периоде у него, на мой взгляд, это начало получаться. Последние четыре минуты он вообще не хотел уходить со льда. Он видел свою миссию в том, чтобы спасти игру.

Но он пытался повести нас за собой другим способом, пытался внести свою лепту что-то ещё, помимо могучего броска или попыток обыграть соперника один в один. Вчера он искал способы изменить ход игры с помощью других навыков в своём арсенале. Физически он просто зверь, когда настроен играть агрессивно», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Овечкин с партнёрами обрушат град бросков на Василевского Первый период окажется результативным, Кузнецов продолжит набирать очки.