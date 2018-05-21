Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» на тренировке перед шестой игрой

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке перед шестой игрой серии плей-офф финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3), информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти.



Холтби (Грубауэр);

Орлов — Нисканен, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Кемпны — Карлсон, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

Игра ценой в карьеру. Матч жизни для Овечкина Злодейка-судьба дала ему первый шанс за 12 лет. Подумала и забрала обратно. Почти.

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