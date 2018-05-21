Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» на тренировке перед шестой игрой

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке перед шестой игрой серии плей-офф финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3), информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти.
Холтби (Грубауэр);
Орлов — Нисканен, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Кемпны — Карлсон, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.
Игра ценой в карьеру. Матч жизни для Овечкина
Злодейка-судьба дала ему первый шанс за 12 лет. Подумала и забрала обратно. Почти.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»