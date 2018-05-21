Клинберг и Ракелль отметили победу Швеции на ЧМ, исполнив синхронный танец

Хоккеисты сборной Швеции Джон Клинберг и Рикард Ракелль своеобразно отметили победу на чемпионате мира по хоккею–2018. Защитник и нападающий во время чемпионского парада попытались синхронно исполнить модное танцевальное движение.



Напомним, сборная Швеции победила в финале чемпионата мира команду Швейцарии, сумев сломить сопротивление соперника только в серии буллитов (3:2 Б).

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Алекса Нуна.

«Швеция доказала, что является лучшей в мире». Эмоции чемпионов Шведы были на седьмом небе от счастья. Они это заслужили.

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