Клинберг и Ракелль отметили победу Швеции на ЧМ, исполнив синхронный танец

Хоккеисты сборной Швеции Джон Клинберг и Рикард Ракелль своеобразно отметили победу на чемпионате мира по хоккею–2018. Защитник и нападающий во время чемпионского парада попытались синхронно исполнить модное танцевальное движение.
Напомним, сборная Швеции победила в финале чемпионата мира команду Швейцарии, сумев сломить сопротивление соперника только в серии буллитов (3:2 Б).
Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» Алекса Нуна.
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Шведы были на седьмом небе от счастья. Они это заслужили.
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