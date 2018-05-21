Овечкин — о поражении в пятом матче: стоит отдать «Вашингтону» должное за игру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед шестым матчем серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» отметил, что его команда хорошо провела пятую игру (2:3).



«Надо отдать нашей команде должное — мы продолжали играть. Вся команда и каждый из нас бились до конца. Это был замечательный матч. Это хоккей», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Игра ценой в карьеру. Матч жизни для Овечкина Злодейка-судьба дала ему первый шанс за 12 лет. Подумала и забрала обратно. Почти.

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