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Сборная Швеции побывала на приёме у королевской семьи

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Фото: Michael Campanella/Getty Images
Сборная Швеции побывала на приёме у королевской семьи
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Хоккейная сборная Швеции в полном составе посетила дворец шведской королевской семьи, информирует Expressen. Напомним, поводом для приёма стала победа сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею–2018, где она в финале одолела команду Швейцарии.

Маленький принц Оскар во время приёма был одет в хоккейную форму сборной Швеции. Пресс-секретарь королевского дома отметила, что форма была подарена мальчику в прошлом году, после победы шведов на ЧМ-2017.

Фото: Michael Campanella/Getty Images
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