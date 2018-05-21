Сборная Швеции побывала на приёме у королевской семьи

Хоккейная сборная Швеции в полном составе посетила дворец шведской королевской семьи, информирует Expressen. Напомним, поводом для приёма стала победа сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею–2018, где она в финале одолела команду Швейцарии.



Маленький принц Оскар во время приёма был одет в хоккейную форму сборной Швеции. Пресс-секретарь королевского дома отметила, что форма была подарена мальчику в прошлом году, после победы шведов на ЧМ-2017.

Фото: Michael Campanella/Getty Images

«Швеция доказала, что является лучшей в мире». Эмоции чемпионов Шведы были на седьмом небе от счастья. Они это заслужили.

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