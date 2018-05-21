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Морис: «Виннипег» обязательно найдёт позитив после вылета из плей-офф

Морис: «Виннипег» обязательно найдёт позитив после вылета из плей-офф
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился впечатлениями от матча после поражения в финале Западной конференции от «Вегас Голден Найтс» (1-4).

«Очень трудно найти какой-то позитив сразу после нашего вылета из плей-офф. Но пройдет несколько дней, и мы его обязательно отыщем», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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