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Кэллахан: когда играешь против Овечкина, главная задача — не дать ему забить

Кэллахан: когда играешь против Овечкина, главная задача — не дать ему забить
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан поделился мнением об игре против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Всегда нужно давать команде как можно больше. Когда играешь против звена Овечкина, основная задача — не дать ему забить. С этим я согласен. Но для успеха необходим вклад всех четырёх звеньев. Хотели бы мы попадать на табло чаще в ходе плей-офф? Безусловно. Но даже когда это не получается, нужно уметь быть полезным как-нибудь иначе», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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