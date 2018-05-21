Кэллахан: когда играешь против Овечкина, главная задача — не дать ему забить

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан поделился мнением об игре против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Всегда нужно давать команде как можно больше. Когда играешь против звена Овечкина, основная задача — не дать ему забить. С этим я согласен. Но для успеха необходим вклад всех четырёх звеньев. Хотели бы мы попадать на табло чаще в ходе плей-офф? Безусловно. Но даже когда это не получается, нужно уметь быть полезным как-нибудь иначе», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Игра ценой в карьеру. Матч жизни для Овечкина Злодейка-судьба дала ему первый шанс за 12 лет. Подумала и забрала обратно. Почти.