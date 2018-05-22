Пол Фентон объявлен генеральным менеджером Миннесоты

Бывший помощник генерального менеджера Нэшвилл Предаторс Пол Фентон официально занял должность генменеджера в Миннесоте Уайлд.

«Я с большим удовольствием приветствую Пола Фентона на должности генерального менеджера клуба. Пол идеально подходит для этой работы – за его плечами 10 сезонов профессиональной карьеры и 25 лет опыта управленческой деятельности в НХЛ», – заявил владелец команды Крэйг Лейпольд.



Последние 20 лет Фентон проработал в структуре Нэшвилла. 12 из них – на должности помощника генерального менеджера команды.