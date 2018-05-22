Шипачёв — о переходе в «Динамо»: наилучший вариант, клуб с богатой историей

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал свой переход в команду.

«Несколько команд вышли на моего агента с предложениями, но взвесив все «за» и «против» мы с семьёй приняли решение, что «Динамо» — самый наилучший вариант, клуб с богатой историей и победными традициями. Не сомневаюсь, что после трудных сезонов «Динамо» будет бороться за самые высокие места. Будем работать и надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Шипачёва пресс-служба клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне российский нападающий успел поиграть в НХЛ и КХЛ. За океаном он сыграл в составе «Вегаса» три матча и забросил одну шайбу, после чего вернулся в СКА. За питерский клуб Шипачёв провел 36 матчей и набрал 36 (13+23) очков.