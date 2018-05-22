Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» одолеть «Тампу». Счёт в серии — 3-3

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг и одержал победу – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Первая шайба встречи была заброшена во втором периоде американским форвардом Ти Джеем Оши, с передачи Евгения Кузнецова, «Кэпиталз» реализовали большинство. Также стоит отметить, что «Вашингтон» почти в два раза перебросал соперника за этот отрезок матча – 15:8. В третьем периоде хоккеисты «Кэпс» усилиями Деванте Смит-Пелли, на 51-й минуте, увеличили отрыв в счёте. А на последней минуте матча Оши оформил дубль, поразив пустые ворота

Видео также доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 55 секунд и нанёс 4 броска, его партнер по команде Кузнецов провёл на площадке 20 минут 43 секунды, отметился результативной передачей и нанёс 5 бросков по воротам. Защитник «Кэп» Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 15 секунд и нанёс 5 бросков.

Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 21 минуту 16 секунд, нанёс один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Страж ворот «Вашингтона» Брэйден Холтби оформил сухарь, отразив 24 броска по своим воротам.

Решающий матч серии состоится в Тампе 24 мая мск.