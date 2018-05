Опубликовано расписание финальной серии Кубка Стэнли — 2018

Национальная хоккейная лига опубликовала на официальном сайте расписание финала Кубка Стэнли — 2018. В финале встретятся победитель финала Восточной конференции («Тампа-Бэй Лайтнинг» или «Вашингтон Кэпиталз) и чемпион Западной конференции «Вегас Голден Найтс».

Если серию выиграет «Тампа» (113 очков в регулярном чемпионате), то получит преимущество своей площадки в финале. Если выиграет «Вашингтон» (105), то оно достанется «Вегасу» (109).

Все матчи финала будут начинаться в 20.00 по времени Восточного побережья (по московскому времени – в 03.00 следующего дня).

28 мая, понедельник, 20:00 ET (3:00 мск)

30 мая, среда, 20:00 ET (3:00 мск)

2 июня, суббота, 20:00 ET (3:00 мск)

4 июня, понедльник, 20:00 ET (3:00 мск)

*7 июня, четверг, 19:15 ET (2:15 мск)

*10 июня, воскресенье, 20:00 ET (3:00 мск)

*13 июня, среда, 20:00 ET (3:00 мск)

*если потребуется

Полностью расписание будет опубликовано после седьмого финала Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 23 мая, в среду (четверг мск).