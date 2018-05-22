Купер: счёт по хитам? 19-39? Кому-то было интересно, кому-то нет, это выбор

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал свою команду после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мы не были хороши в этом матче. Мы не играли с тем уровнем отчаяния, который продемонстрировал соперник. Была ли игра довольна равной? Вне всякий сомнений, но какой счёт по силовым приёмам? 19-39? Кому-то было интересно, кому-то нет. Это вопрос выбора», — цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.