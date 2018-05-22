Тротц о Холтби: сейчас он хорош, без классного вратаря в плей-офф делать нечего

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат голкипера команды Брэйдена Холтби.

«За те четыре года, что я работаю в «Вашингтоне» Брэйден сильно вырос и действительно стал хребтом нашей команды. Без классного вратаря в плей-офф делать нечего, и сейчас он действительно очень хорош. Настоящий профессионал, который без устали работает над своей игрой и находит способ повлиять на исход», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.