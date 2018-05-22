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Стэмкос: «Вашингтон» играл с экстремальным ожесточением, оказавшись у стенки

Стэмкос: «Вашингтон» играл с экстремальным ожесточением, оказавшись у стенки
Хоккей / НХЛ

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Они были более отчаянной командой, чем мы. Они играли с экстремальным ожесточением, оказавшись прижатыми к стенке. Они играли так, словно это точно их последний матч. А мы — так, будто этот матч может быть последним. На победу мы сегодня не наиграли. Уровень нашего отчаяния должен быть выше, и я ожидаю, что в седьмом матче именно таким он и будет», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

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