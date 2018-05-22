Кузнецов — об Овечкине: вы его любите, но сегодня сложно выделить кого-то одного

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал силовую игру в исполнении капитана команды Александра Овечкина, закончившего матч с четырьмя силовыми приёмами.

«Физическое давление оказывал не только Ови. Вся команда приложила к этому усилия, сложно выделить кого-то одного. Я знаю, что вы его любите, и когда он катается так, как сегодня, и пытается кого-то ударить, уверен, что сопернику от этого некомфортно, а в результате мы сегодня много владели шайбой в зоне атаке», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.