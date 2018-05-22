Кэллахан: «Вашингтон» становится хорошей командой, если мы подливаем им горючего

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мы совершили слишком много потерь. Это остаётся сценарием всей серии. Когда мы совершаем потери и подливаем горючего их атакам, они становятся довольно хорошей командой, а мы не можем делать того, что хотим. Сегодня это безусловно стало нашей большой проблемой. Они набросились на нас с самого начала, поймали кураж и уже не упускали его до конца», — цитирует Кэллахана официальный сайт НХЛ.