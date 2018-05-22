Овечкин — о 6-м матче: я уже не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Отступать нам было некуда, надо продолжать в том же духе. Я уже не в том возрасте, чтобы перегорать или волноваться, надо было выходить и играть шестой матч серии. Все неиспользованные моменты оставим на седьмую игру. Тяжело сказать какой именно эпизод стал переломным в игре. Самое главное, что удалось выиграть, а какие-то отдельные моменты выделять смысла нет.

Смит-Пелли? Никого отмечать не буду, играла вся команда на самом высоком уровне. Следующая игра важнейшая, за выход в финал Кубка Стэнли, будем стараться и биться, а там посмотрим», — цитирует Овечкина Washington Post.