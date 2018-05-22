Купер — о нуле шайб: чтобы забивать голы, нужно бросать, нужно попадать в створ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер раскритиковал свою команду после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. «Молнии» нанесли только 24 броска в створ ворот Брэйдена Холтби.

«Чтобы забивать голы, нужно бросать. Нужно отправлять шайбы в створ. Сегодня соперники заблокировали слишком много наших бросков, и сколько много шайб пролетели мимо цели. Завершение атак происходит не только благодаря передачам на крюк партнёру. Ещё нужно бросать и отправлять шайбы туда, где ты сможешь получить их обратно. Все это мы сегодня и близко не делали с достаточной агрессивностью», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.