Тротц: две команды сталкивались головами — гол в большинстве проломил эту стену

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции назвал первый гол Ти Джея Оши ключевым моментом матча.

«Арена сегодня была наполнена энергией. Мы дали болельщикам чему радоваться, и они не сидели в страхе. В первом периоде было мало событий: были две команды, которые мчались ноздря в ноздрю, сталкиваясь головами. Долгожданный гол в большинстве позволил нам проломить эту стену», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Победный гол Оши можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».