Оши — о своём голе: самая главная вещь — это присутствие Овечкина в его «офисе»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции оценил вклад в победу капитана команды Александра Овечкина. Оши стал автором победной шайбы в матче, которая была заброшена в большинстве.

«Самая главная вещь — это присутствие Овечкина в его «офисе». Игра соперника против нас всегда зависит от того, где Овечкин и как они хотят действовать против него. Мне достаточно пары футов, чтобы попытаться выйти в свободную зону. Бекстрём или Кузнецов могут доставить шайбу под бросок, а мне остаётся найти щёлочку», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Победный гол Оши можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».