Орпик о 3:0: фанаты были громкими — «Вашингтон» хотел дать им что-нибудь взамен

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции оценил поддержку команды болельщиками «Кэпиталз».

«Мы играли дома и старались завести трибуны, особенно в первом периоде. Они были громкими и, мне кажется, мы питались от них. Мы хотели дать им что-нибудь взамен. Забить быстро мы не сумели, но силовая игра в нашем исполнении выполнила свою функцию.

Мы в шаге от финала, это отличная ситуация, любой бы согласился в такой оказаться. Конечно, всё пошло по сложному пути после 2-0, но это всё в прошлом. Уверен, соперник говорит так же. Будет хорошая игра», — сказал Орпик