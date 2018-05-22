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Эксперт NBC Sports: Овечкин — просто зверь, он причиняет «Тампе» огромную боль

Фото: Patrick Smith/Getty Images
Эксперт NBC Sports: Овечкин — просто зверь, он причиняет «Тампе» огромную боль
Хоккей / НХЛ

Эксперт NBC Sports Кит Джонс оценил вклад капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ход финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Он как Марк Мессье. Этот парень просто зверь. Капитан должен быть примером для своей команды, и Овечкин делает именно это. Тяжело описать это словами. У него была куча моментов, он причиняет «Тампе» огромную боль. Если ты играешь в его команде, то хочешь поскорее выйти на лёд и показать такую же энергию. Если ты играешь в команде его соперника, тебе больно. В раздевалке ты прикладываешь лёд к синякам, пытаешься перегруппироваться и найти способ, чтобы обыграть этот «Вашингтон», — сказал Джонс в эфире NBC Sports.

«Овечкин как Мессье, просто зверь». «Вашингтон» живее всех живых
Будет седьмая игра, и это будет война.
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