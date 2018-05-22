Купер: «Вегас» мог всё испортить или сделать идеально — он выбрал второй путь

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал выход «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли.

«Многие рассуждают о том, как подобное могло произойти. Я вам скажу, как это произошло. Их владелец нанял на работу нереального генменеджера, генменеджер нанял нереального тренера. Они проделали отличную работу в отведённых им условиях. У них было два сценария: всё испортить или сделать идеально. Они выбрали второй путь. И, знаете, это не история Золушки. Это история успеха», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.