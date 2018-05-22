Зюзин: стиль шведов напомнил старый добрый «Салават» — до финской перестройки

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин подвёл итоги чемпионата мира в Дании.

«Великолепный турнир, пусть и с победой явного фаворита – сборной Швеции. Но были и сенсации – выстрелила Швейцария, учитывая качество составов, неудачно сыграли североамериканские команды. Не оправдали кубковых надежд финны, которые на групповом этапе разгромили и американцев, и канадцев.

Шведы показали очень несовременный хоккей – много поперечных передач, контроля шайбы, закатов и раскатов. Но когда на льду мастера, все это работает и в XXI веке. Мне этот стиль напомнил наш старый добрый «Салават», естественно, до финской перестройки. Да и энхаэловские времена «Русской пятёрки» тоже вспомнились: когда Фетисов и Ко играли в один хоккей, а вся лига – в другой.

Для меня главное разочарование – канадцы. Откровенно говоря, уже в четвертьфинале они смотрелись неубедительно, прошли россиян лишь на честном слове и на спорном судействе. Много говорилось о слабой вратарской позиции канадцев, что, впрочем, не удивило: североамериканская вратарская школа переживает кризис, в НХЛ все больше голкиперов-европейцев, а в низших лигах кое-где вводится лимит на представителей Старого Света. Ещё одна проблема Канады в Дании – защитники. В команду вызвали много габаритных защитников – и на большом европейском льду некоторые из них просели. Это нормальная ситуация: переходить с большой площадки на маленькую проще, чем наоборот. Убедился в этом и на своём личном опыте», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.