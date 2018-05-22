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Третьяк: ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным для сборной России

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Третьяк: ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным для сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

«В Дании завершился очередной розыгрыш чемпионата мира по хоккею. Наша команда продемонстрировала достойный хоккей, однако в четвертьфинальном матче проиграла в овертайме Канаде. Безусловно, уступать в хоккейной классике — досадно. Но все мы — болельщики игры, должны признать, что именно ради таких матчей мы и живём. В игре был нерв, она до последнего держала в напряжении: по ходу встречи сборная России отыгрывалась трижды и тем самым подтвердила свой характер — то, на чём во многом и основывается наш стиль игры.

Не будем искать оправдания — впервые за долгое время наша страна осталась без медалей турнира. Однако ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным — в нём сборная завоевала девятый комплект олимпийских медалей. Это историческое достижение, которое произошло в буквальном смысле на наших глазах. XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане запомнятся надолго — во многом благодаря тому, что никакие внешние факторы не помешали России продемонстрировать свою силу и мастерство.

Что касается чемпионата мира, то соглашусь со специалистами — в этом году составы конкурентов были особенно сильны. Тогда как мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки — ряд лидеров по объективным причинам не смогли присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной, с прицелом на следующие игры — в Пекине. Не раз наблюдал за этим, когда сам был хоккеистом — процесс смены поколений в командах никогда не проходит безболезненно.

Хотел бы отметить новый тренерский штаб сборной России. Не только исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, но и его помощники, которых можно смело отнести к новому поколению российских тренеров, сходу оказались под большим давлением — чемпионат мира традиционно приковывает внимание миллионов любителей хоккея. Штаб сборной не только продемонстрировал умение управлять амбициозным коллективом, но и доказал, что обладает серьёзным потенциалом. Окончательную оценку работе тренеров сборной ещё только предстоит дать, но работа была проделана серьёзная — это можно утверждать уже сейчас», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

Россия впервые в истории осталась без единой медали ЧМ, МЧМ и ЮЧМ за сезон
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