Кашик: до контракта с игроками «Амура» не общался — не хотел выглядеть дураком

Голкипер «Амура» Либор Кашик поделился впечатлениями от перехода в хабаровский клуб.

«Решался на это очень долго. Я чувствовал, что мне нужно двигаться дальше в своей карьере. Почувствовал это в нынешнем году, когда я был в лидерах — на втором, третьем месте — по статистике среди вратарей Экстралиги. Вместо того чтобы просто быть счастливым, я почувствовал, что пять лет никуда не двигался в хоккейной карьере. Я был разочарован игрой и хотел перейти в лучшую лигу. Думал, что сделаю всё для этого. КХЛ была как раз тем, что мне необходимо, если исходить из реальных вариантов.

Мы не говорили про НХЛ, потому что это где-то за гранью реальности. Я не отрывался от земли, понимая, насколько было непросто найти клуб в моей ситуации. У меня нет игр за сборную, и я знаю, что есть много высококлассных вратарей, которые претендуют на место КХЛ, — очень престижно пройти отбор и попасть в клуб этой лиги. Но я также знал, что работал в прошлом сезоне на максимуме. И сезон вышел неплохим как для меня лично, так и для команды «Злин». Так что я надеялся, что всё сложится хорошо.

Общался ли я с чехами в клубе? До подписания контракта я с ними не общался. Не хотел особого шума, чтобы не выглядеть дураком, если бы что-то вдруг не получилось. Так что я даже не позволял себе говорить об этом. Потом уже парни добавили меня в общий чат, где есть все мы — чехи из Хабаровска, поприветствовали. Мне не хотелось обременять Йордана, потому что он играл на чемпионате мира. Узнал только, что мы полетим в Хабаровск в начале июля», — цитирует Кашика пресс-служба клуба.