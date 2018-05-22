Финалисты ЧМ-2018 сыграют в одной группе со сборной России на ЧМ-2019 по хоккею

Определён состав групп чемпионата мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Российская сборная сыграет в одной группе с финалистами ЧМ-2018 — Швецией и Швейцарией.

На следующем мировом первенстве российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.