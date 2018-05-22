Минское «Динамо» заключило контракт с защитником «Манитобы» Кириллом Готовцом

Минское «Динамо» заключило контракт с защитником Кириллом Готовцом, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

Минувший сезон хоккеист провёл в АХЛ, играя за «Манитобу Муз». В 57 играх «регулярки» на его счету 13 (1+12) баллов, в 8 играх Кубка Колдера 1 результативная передача.

Готовец уже выступал за минский клуб в сезоне-2016/17. Тогда 26-летний хоккеист забросил 1 шайбу и сделал 5 голевых передач в 24 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+13». В 5 матчах плей-офф очков не набрал.