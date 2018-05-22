Петров — об «Авангарде»: шаг вперёд и новый вызов, надеюсь на лидирующую роль

Нападающий «Авангарда» Кирилл Петров поделился впечатлениями от перехода в омский клуб.

«Безусловно, это шаг вперёд и новый вызов, я надеюсь принести пользу команде и радовать болельщиков. Надеюсь, мы заберёмся очень высоко в новом сезоне. Ещё не общался с руководством, надеюсь, в скором будущем пообщаемся. Переход — это в любом случае хорошо, если меня взяли, значит, от меня что-то ждут, надо показывать результат. Надеюсь, не подведу.

Чем могу помочь? Надеюсь, что всем! Думаю, проблем не будет, какую роль мне определят в команде, на той и буду действовать. Конечно, я надеюсь, это будет не последняя роль, а лидирующая. Сезон всё покажет, надеюсь, что не разочарую.

Я думаю, у нас в команде будут ребята, достойные «Авангарда». Которые придут в коллектив не просто поиграть, а будут голодными до побед. Каждому есть что доказывать, будет возможность сделать это в новом сезоне», — цитирует Петрова пресс-служба клуба.