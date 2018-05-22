«Спартак» обменял голкипера Андрея Макарова обратно в «Нефтехимик»

«Спартак» обменял голкипера Андрея Макарова в «Нефтехимик» на денежную компенсацию, информирует официальный «твиттер» нижнекамского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, 1 мая Макаров был обменян из «Нефтехимика» в московский клуб. В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков.

За карьеру в лиге выиграл 19 матчей из 46. Коэффициент надёжности 2,48, процент отражённых бросков — 91,4. 3 матча на ноль.