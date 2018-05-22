«Барыс» подписал новый контракт с голкипером Мальгиным

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с вратарём сборной Казахстана Дмитрием Мальгиным. Стороны заключили двусторонний контракт сроком на один год.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 30-летний Мальгин сыграл два матча, оформив один «сухарь» при коэффициенте надёжности 1,50 и проценте отражённых бросков 1,50. В регулярном сезоне и плей-офф чемпионата Казахстана уроженец Усть-Каменогорска провёл 37 матчей за «Номад».

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