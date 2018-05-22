Есмантович: ЛДС ЦСКА сложно содержать на уровне КХЛ, мы идём в ногу со временем

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переезд команды в «ВТБ Ледовый дворец».



«Появилась возможность переехать в более комфортный современный дворец. Мы ей воспользовались. Помимо игры в хоккей есть регламент. Существует сложнейшая система усовершенствования системы «видеоогол» и других вопросов. Эти вещи энергозатратные и трудные. Мы идём в ногу со временем, но ЛДС ЦСКА сложно содержать на том уровне, который требует КХЛ.



Перспектива нового дворца в Мневниках остаётся. В концепции компании «Росфнеть» этот проект есть. Почему не переехали в «Мегаспорт»? А почему «Спартак» и «Динамо» там не играют? Не знаю, готов ли «Мегаспорт» принимать матчи уровня КХЛ. У меня нет информации, есть ли у «Мегаспорта» допуск к соревнованиям», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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