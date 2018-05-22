Никитин: у Сорокина был неплохой сезон, но цели и задачи ЦСКА — максимальные

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги сезона, в котором его команда добралась до финала Кубка Гагарина.



«Сезон непростой в эмоциональном и физическом плане. Естественно, горечь поражения в финале осталась. Поражение от «Ак Барса» случилось из-за нехватки командного опыта. Не смогли вовремя перестроиться. Но мы играли с очень хорошим соперником. Нужно провести очень много работы.



Хочу поблагодарить тренера вратарей Константина Власова за работу. По работе, по отношению к делу к нему претензий нет. Но все тренеры отвечают за результат, поэтому было принято такое решение. Что касается Сорокина, то сезон у него был неплохой, но цели и задачи клуба ЦСКА максимальные. Поэтому неплохого сезона недостаточно. Вратарь – очень занимая часть команды.



По сборной я некомпетентен отвечать. Думаю, что поставили на тех людей, которые, по мнению тренеров сборной, на данный момент были сильнее. Спортивный принцип», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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