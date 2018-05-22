Макаров: рад вернуться в стаю «Нефтехимика», надеюсь радовать победами

Голкипер Андрей Макаров прокомментировал своё возвращение в нижнекамский «Нефтехимик» из московского «Спартака».



«Дорогие болельщики, очень рад вернуться в стаю. Надеюсь, в следующем сезоне мы так же вас будем радовать как команда своими победами! Не забывайте, что есть взлёты и падения. Всегда оставайтесь с командой», — приводит слова Макарова официальный «твиттер» команды.



Напомним, 1 мая Макаров был обменян из «Нефтехимика» в московский клуб. В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков.

«Спартак» обменял голкипера Андрея Макарова обратно в «Нефтехимик»