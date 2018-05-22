Владимир Тарасенко снова посетил юную болельщицу, от которой отступает болезнь

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вместе с женой Яной снова посетил свою юную болельщицу Ариэллу Дуган. 11-летняя девочка получила от хоккеиста в подарок его игровое джерси.



Напомним, Тарасенко уже не в первый раз посещает свою маленькую поклонницу. Он уже несколько раз наведывался к ней в больницу, поздравлял с днём рождения и подарил полёт с командой на один из матчей регулярного чемпионата. У Ариэллы рак, врачи нашли у неё нейробластому четвёртой степени, но сейчас у неё серьёзные улучшения.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» хоккеиста.