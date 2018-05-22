Лу Ламорелло стал президентом «Айлендерс» по хоккейным операциям

Известный специалист Лу Ламорелло стал президентом по хоккейным операциям клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», информирует Sportsnet в своём «твиттере».



75-летний Ламорелло недавно покинул пост генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс», где отработал три года. До этого почти 30 лет специалист совмещал должности президента и генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз». Ламорелло — трёхкратный обладатель кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы в НХЛ.



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