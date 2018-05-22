С. Малкин: «Айлендерс» предоставят для Ламорелло все ресурсы

Совладелец «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Малкин прокомментировал назначение опытного Лу Ламорелло на пост президента клуба по хоккейным операциям.



«Мы предоставим в распоряжение Лу все ресурсы, и он может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны. Мы действуем в соответствии с программой, которая должна вывести команду на самый высокий уровень», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.



Сам Ламорелло также прокомментировал назначение: «Я очень рад, что буду работать в такой легендарной команде вместе со Скоттом Малкиным и всеми сотрудниками клуба».