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С. Малкин: «Айлендерс» предоставят для Ламорелло все ресурсы

С. Малкин: «Айлендерс» предоставят для Ламорелло все ресурсы
Хоккей / НХЛ

Совладелец «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Малкин прокомментировал назначение опытного Лу Ламорелло на пост президента клуба по хоккейным операциям.

«Мы предоставим в распоряжение Лу все ресурсы, и он может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны. Мы действуем в соответствии с программой, которая должна вывести команду на самый высокий уровень», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Сам Ламорелло также прокомментировал назначение: «Я очень рад, что буду работать в такой легендарной команде вместе со Скоттом Малкиным и всеми сотрудниками клуба».

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