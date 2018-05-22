Захаров: лучшие молодые игроки Беларуси готовы хоть завтра сорваться в Россию

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о причинах кризиса в белорусском хоккее.



«Почему прибавили швейцарцы и французы? Там хорошо работает детский хоккей, есть сильные чемпионаты во всех возрастах. Игроки не сбегают в другую страну из французской лиги, не меняют гражданство. А у нас, к сожалению, такие примеры сплошь и рядом. Поэтому главный вывод, который нам следует сделать из завершившегося чемпионата мира, — необходимо развивать детский хоккей. Причём в каждой области. Ребята должны играть между собой, расти в этой конкуренции, видеть перспективу здесь, а не за границей.



Когда все лучшие молодые хоккеисты готовы хоть завтра сорваться в Россию, ни к чему хорошему это привести не может. Да, финансовый вопрос также играет роль, но сильный внутренний чемпионат и, к примеру, сильная команда в МХЛ могли бы стать весомым аргументом, чтобы сохранить их в белорусской системе. Увы, у нас пока таких аргументов нет», — цитирует тренера «Беларусь сегодня».