Далин — о своём отказе от ЧМ: вряд ли мне хватило бы места в составе Швеции

Защитник «Фрёлунды» Расмус Далин прокомментировал победу сборной Швеции на ЧМ-2018. Напомним, 18-летний игрок отказался принять участие в турнире из-за усталости.



«Сборная была в отличном составе на чемпионате мира, поэтому сомневаюсь, что мне хватило бы там места. Когда мы забросили победный буллит, думаю, что проснулся весь район! Это было просто здорово. Швеция играла в отличный хоккей, это был весёлый чемпионат мира.



Я чувствовал, что долгий сезон отразился на моих силах. Моей главной мыслью было сохранить три недели для подготовки к следующему сезону», — цитирует Далина Afonbladet.