«Барыс» подписал новые контракты с двумя нападающими

Астанинский «Барыс» подписал новые контракты с нападающими Егором Петуховым и Кириллом Савицким, информирует официальный сайт команды.



В ходе минувшего сезона в Казахстане 24-летний Петухов выступал за «Номад», набрав 33 (12+21) очка в 45 матчах регулярного чемпионата, прибавив 3 (2+1) очка в семи играх плей-офф.



Савицкий в сезоне-2017/18 провёл 45 матчей за «Номад», на его счету 23 (12+11) очка. За первую команду «Барыса» нападающий сыграл 3 матча на предсезонном турнире «Мемориал Блинова» в Омске.