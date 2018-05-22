Лайне: в пятницу я наконец-то сбрею свою бороду

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал итоги сезона для своей команды. «Джетс» дошли до финала Западной конференции, где проиграли «Вегас Голден Найтс» (1-4).



«Весь год мы были в порядке, знали, что у нас хорошая команда. Надеюсь, таких сезонов впереди ещё много. В следующем чемпионате мы хотим пойти дальше и победить в Кубке Стэнли. Автоматически ничего не бывает, не поможет и выход в финал конференции. Мы должны много работать летом.



Моя борода? Я наконец-то сбрею её в пятницу, у своего привычного парикмахера», — приводит слова Лайне Ilta-Sanomat.