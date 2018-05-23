Эвандер Кейн подписал новый контракт с «Сан-Хосе» на сумму $ 49 млн

«Сан-Хосе» согласовал новый долгосрочный контракт с форвардом Эвандером Кейном, сообщает Sportsnet.

По информации источника, речь идёт о семилетнем соглашении на сумму $ 49 млн ($ 7 млн в год). По текущему контракту, срок которого завершится летом, зарплата канадца составляет $ 5,25 млн.

Фото также доступно в официальном «твиттере» Sportsnet.

26-летний игрок перешёл в «Сан-Хосе» из «Баффало» во время дедлайна. В 17 матчах регулярного чемпионата за «акул» Кейн набрал 14 (9+5) очков, за «Баффало» – 40 (20+20) в 61 матче. В Кубке Стэнли нападающий провёл 9 матчей за «Шаркс» и отметился 5 (4+1) очками.

Всего в лиге он провёл 574 матча и набрал 354 (186+168) очка.