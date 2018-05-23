Нападающий сборной Франции Александр Тексье продолжит карьеру в «Коламбусе»

«Коламбус Блю Джекетс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с французским форвардом Александром Тексье. Соглашение заключено на три сезона. 18-летний игрок был выбран «мундирами» на драфте НХЛ-2017 во втором раунде под общим 45-м номером.

Минувший сезон он провёл в финской «КалПе» и набрал 22 (13+9) очка в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 6 встречах.

В составе национальной команды принял участие в чемпионате мира 2018 года в Дании, где набрал 3 (0+3) очка в 7 матчах.

