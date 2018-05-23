Российский форвард Денис Гурьянов — в одном шаге от выхода в финал Кубка Колдера

«Техас Старз» переиграл «Рокфорд Айс Хогз» (6:5) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Колдера. Счёт в серии стал 3-0 в пользу фарм-клуба «Даллас Старз». Таким образом, для выхода в финал чемпионата Американской хоккейной лиги «звёздам» осталось выиграть один матч.

Российский форвард «Техаса» Денис Гурьянов в этом матче не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «-1». Всего в нынешнем плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 12 матчах.

Во втором полуфинале встречаются «Торонто Марлиз» и «Лихай-Вэлли Фантомс» (2-0 в серии).