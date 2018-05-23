Яшин — о «Вегасе»: реальность превзошла все ожидания, это сказка и фантастика

Миноритарный владелец «Вегас Голден Найтс» Алексей Яшин прокомментировал выход клуба в финал Кубка Стэнли.

«Да, это сказка. И фантастика. Ребята – большие молодцы. Очень рад, что имею отношение к «Вегасу». Нас ждёт классный финал. У меня даже нет слов, только неописуемый восторг. Никто не ожидал, что так будет. «Голден Найтс» прибавляет с каждой серией, а финал Западной конференции выиграли у «Виннипег Джетс» вообще со счётом 4-1.

Я работал экспертом на Первом канале и многие матчи не мог смотреть чисто физически, из-за разницы во времени. Но просыпался утром, сразу искал счёт. Бац — команда победила. Пятый матч финала Запада проходил одновременно с финалом чемпионата мира. А я сомневался в исходе, потому что «Виннипег» очень здорово играл. Всё-таки «Нэшвилл Предаторз» занял первое место в чемпионате, а «Джетс» победили этот клуб. Мне казалось, «Виннипег» может быть в финале Кубка Стэнли. Верил в «Вегас», но реальность превзошла все ожидания».

Нельзя сказать, что у «Вегаса» большой набор звёзд. Но каждый из игроков выполняет свою работу, что даёт сумасшедший результат. Можно ли сказать, что у ребят есть крутая мотивация из-за того, что от них отказались другие клубы, выставив на драфт расширения? С одной стороны, тут есть правда. Но я думаю, главная причина в том, что у качественных хоккеистов появилась возможность играть. В других клубах они находились на вторых-третьих ролях, не всегда могли себя проявить. А в «Вегасе» это реально сделать. Им дают много игрового времени, они получают большинство-меньшинство от тренера. Это придаёт уверенности в себе.

А ещё помогает ажиотаж вокруг команды – новый город, свежие эмоции, психологический подъём. Это в совокупности приводит к тому, что у игроков «Голден Найтс» будто крылья за спиной вырастают. Вероятно, в самом деле махну в Лас-Вегас на финал. Не скажу, что у меня есть своя ложа на T-Mobile Arena, но миноритарные акционеры собираются в ложе владельца «Вегаса», господина Билла Фоли. Думаю, местечко на стадионе для меня найдётся», – сказал Яшин.