Овечкин — о 7-й игре: самый важный матч в жизни, на кону будет стоять всё

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск.

«Разумеется, у каждого из нас есть мечты и есть мысли, с которыми мы начинаем сезон, а затем вступаем в плей-офф. Но теперь, когда мы очутились в этой позиции, больше всего не хочется с ней расставаться. Легко нам не будет. Это точно не рутинный матч регулярного чемпионата. Никакого завтра не существует. Реабилитироваться за это поражение будет уже невозможно. Нас ждёт самый важный матч нашей жизни. Для меня не имеет значения, буду я на льду или на скамейке. В любом случае в плане энергии я отдам всё, что у меня есть, сделаю всё что могу, чтобы поддержать партнёров. Будь то голы, передачи, драки – неважно. Завтра на кону будет стоять всё.

Самое главное – это не раздражаться, когда что-то происходит не по-твоему. Нужно оставаться верным выбранному курсу и играть правильно до самой последней секунды, что бы ни происходило на льду до этого. Мы должны продолжить игра так же, как играли вчера вечером. Действовать просто, умно и не давать им свободы ни в своей зоне, ни в нейтральной. Все помнят, насколько трудным был этот год и физически, и ментально. И теперь мы просто не хотим, чтобы он заканчивался. Вы спросили, в чём главная отличительная черта нашей нынешней команды? Мы никогда не сдаёмся – вот в чём.

Ведь никто из вас, вероятно, и не думал, что мы здесь окажемся. Вы наверняка все были уверены, что уж к этому времени точно будете в отпуске, правда?» – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.