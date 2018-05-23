Купер: Кучеров улучшает свою игру в нужный момент, ничего иного от него не жду

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от игры российского форварда Никиты Кучерова в решающем матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск.

«Кучеров – это важная часть нашей команды. Человек, у которого 40 голов и 100 очков в сезоне. Он нужен нам. Если бы не перекладина в прошлой игре… Иногда шайба играет за тебя, иногда нет.



Я знаю, что это игрок с особенным талантом, и видел, как он улучшает свою игру в нужный момент. Ничего иного завтра я от Кучерова не жду», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.