Хедман: «Тампа» должна проверять Холтби не менее 10 раз каждый период

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск.

«В прошлой игре мы бросили 24 раза. Этого мало. Нам нужно доставлять шайбу к воротам, проверять их вратаря (Брэйдена Холтби. — Прим. «Чемпионата») не менее 10 раз каждый период. Мы упускаем возможности это сделать. Короче говоря, нам нужно больше бросать», — цитирует Хедмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.