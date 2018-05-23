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Болельщики «Сибири» вбили золотой гвоздь на месте строительства новой арены

Болельщики «Сибири» вбили золотой гвоздь на месте строительства новой арены
Хоккей / КХЛ

Болельщики «Сибири» вбили золотой гвоздь на месте строительства нового ледового дворца спорта, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

«Организовала акцию инициативная группа во главе с болельщиком Дмитрием Казанцевым. 13 мая эти же болельщики организовали марш в поддержку строительства нового ЛДС — на половине пути организаторов марша задержали сотрудники полиции, позднее Дмитрию был выписан штраф, который затем возместил хоккейный клуб «Сибирь», — сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Болельщики «Сибири» вбили золотой гвоздь на месте строительства новой арены
Болельщики «Сибири» вбили золотой гвоздь на месте строительства новой арены
Фото: Официальный «твиттер» «Сибири»
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